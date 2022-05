Firenze, 22 scosse in 24 ore: terrore puro e gente in strada. Terremoto, cosa sta succedendo

09 maggio 2022 a

a

a

Sciame sismico nella zona di Impruneta e San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 5.06 di lunedì 9 maggio la rete di monitoraggio dell'Ingv, l'Istituto nazionale dei geofisica e vulcanologia, ha registrato una scossa di magnitudo 2.7 alla profondità di 9 chilometri, con epicentro a tre chilometri a Est del comune di San Casciano. La scossa è stata avvertita dalla popolazione che è scesa in strada nel panico. Da un primo riscontro con le sale operative di emergenza non si registrano criticità.

Campi Flegrei, fortissima scossa di terremoto: panico a Napoli, gente in strada

Successivamente alle 5.12, a Impruneta, alle 5.22 a San Casciano, alle 5.44, alle 6.22, alle 8.35 e alle 9.16, sempre a Impruneta, si sono verificate alcune scosse di magnitudo compresa tra 2.4 e 2.2. Domenica 8 maggio un'altra scossa era stata registrata alle 12.12, di magnitudo 2.3, alla profondità di 5 chilometri con epicentro a Impruneta, e poi nella notte tra domenica e lunedì alle 4.42 (di magnitudo 2.1).

Terremoto a Reggio Emilia, due forti scosse a distanza di un'ora. Panico, la gente scende in strada

In sostanza, dalla mezzanotte del 7 maggio fino a domenica 8 maggio, sono state registrate 22 scosse, con epicentro tra i due comuni del Chianti. La zona interessata dalla scossa di questa mattina è la stessa in cui il 3 maggio si è verificato un terremoto di magnitudo 3.7.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.