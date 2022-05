Meteo, arriva Hannibal: caldo record e clima impazzito, le regioni più colpite

12 maggio 2022 a

Addio freddo: maggio porta Hannibal in Italia. L'anticiclone africano, definito il "cammello meteorologico", si accanirà sul Paese per almeno dieci giorni portando temperature estive. Stando alle previsioni alcune regioni potranno vantare più di 10 gradi rispetto alla media mensile. Il caldo diurno raggiungerà massime anche di 30 gradi a Bolzano e sulle vallate alpine del Nord e fino a 28 gradi in città come Firenze e Bologna. Ancora più sorprendente il clima di settimana prossima, quando il Nord-Ovest vedrà alcuni precedenti record infranti.

Il caldo dunque ci terrà compagnia fino al week-end del 21-22 maggio con valori costantemente sopra media di 5-7°C al Centro-Nord mentre il Sud e la Sicilia vivranno un caldo ancora nella norma. Addirittura gli esperti non escludono che in certe giornate si possano toccare i 35°C.

Le temperature saranno elevate in quasi tutte le grandi città di pianura del Nord con punte di 32°C a Torino e Bologna e sui settori tirrenici di Toscana e Lazio. Il cambio di rotta? Sempre secondo gli esperti avverrà tra il 22 e il 23 maggio, quando il caldo si normalizzerà con l'arrivo di perturbazioni e temporali sparsi. In particolare a ovest. Intanto però godiamoci il bel tempo.

