Enrico Mentana: "Sequestro da 48 ore, se ne fregano", l'ira incontenibile contro i giudici

Il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, si è sfogato senza troppi peli sulla lingua in un post Facebook facendo riferimento al referendum del 12 luglio: "A una settimana esatta dai cinque referendum sulla giustizia l'unica vera manifestazione nazionale la stanno facendo i magistrati". Quella del Direttore assomiglia di più a una promozione per il voto, facendo riferimento al sequestro del binario dove è avvenuto il deragliamento parziale di un treno Frecciarossa venerdì 3 giugno, sbloccato solamente domenica 5 giugno. Ci vorranno comunque altri tre giorni lavorativi per riavviare la circolazione ferroviaria.

Questo il post di Enrico Mentana pubblicato su Facebook:



Ci va giù pesante Mentana: "Tengono sequestrato da 48 ore il tratto di un chilometro di binari a sud di Roma Termini, teatro del deragliamento di venerdì, ritardandone così la riparazione e provocando ritardi di ore a tutto il traffico ferroviario nazionale. Il weekend di qualche pm e perito è salvo, quello di milioni di passeggeri meno. E domattina da tanti treni regionali e no potrebbe salire un proposito di punizione referendaria...". Il Direttore del Tg La7 ha alluso al fatto che ora i passeggeri del ponte del 2 giugno, rovinato da ritardi, ore di attesa e cancellazioni, possano sfogarsi a fare giustizia nelle urne.

