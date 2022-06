Meteo, sciabolata Adriatica: tempesta e ghiaccio, dove giovedì bisogna chiudersi in casa

08 giugno 2022 a

Addio caldo e cielo sereno: tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno un fronte freddo scenderà lungo l'Adriatico, con rovesci, temporali e temperature in calo su gran parte del Paese. In alcuni casi è alto anche il rischio di nubifragi e grandine. Il flusso di correnti instabili di origine nord atlantica riuscirà - come scrive Lorenzo Badellino su 3BMeteo - a erodere l'anticiclone africano. L'instabilità comunque si concentrerà soprattutto sulle regioni centro-meridionali e al Nordest.

Giovedì in particolare rovesci e temporali interesseranno soprattutto Nordest e Lombardia sudorientale, ma anche il Veneto. Mentre nel pomeriggio toccherà a Romagna, Friuli Venezia Giulia e coste adriatiche. L'instabilità aumenterà fin dalle prime ore della giornata su Appennino e regioni adriatiche con temporali anche forti nel pomeriggio, in particolar modo tra Abruzzo e alta Puglia, localmente accompagnati da grandine con possibili nubifragi. Qualche rovescio si registrerà in serata anche tra basso Lazio e Campania, in Basilicata, Calabria tirrenica e Messinese. Più soleggiato e asciutto sul resto delle isole maggiori.

La situazione meteo di venerdì dovrebbe cambiare leggermente: ci saranno ampie schiarite al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Mentre il tempo continuerà a essere instabile sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sud peninsulare e Sicilia nordorientale con piogge e rovesci anche temporaleschi. Quelli più intensi avverranno nella notte tra medio-alta Puglia e Basilicata. Infine, mentre al Centro-Nord le temperature saranno in ripresa, al Sud invece continueranno a essere in calo.

