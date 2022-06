Giorgia Meloni, degrado a Roma: "Che schifo", lo sfregio nel cuore della notte

10 giugno 2022 a

Due ragazzi nel cuore della notte a Roma sono stati notati in maniera negativa dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. In un video di "Welcome to Favelas", rilanciato dalla politica su Twitter, si vede lei in mutande e lui che invece fa i suoi comodi nella Fontana delle Naiadi in Piazza della Repubblica. "Una Nazione non può considerarsi civile se non è in grado di punire severamente sfregi del genere al nostro patrimonio culturale. Che schifo", ha commentato duramente la Meloni.

La sua può essere considerata anche come una dura condanna dell'amministrazione della città che, com'è noto, dopo le ultime comunali è passata nelle mani dei dem con Roberto Gualtieri. In ogni caso, non è la prima volta che la leader di FdI se la prende con l'attuale sindaco della Capitale. Qualche giorno fa l'attacco ha avuto ad oggetto i soldi del bonus rom.

"La ricetta della sinistra per i campi rom è...dare i soldi ai rom per aiutarli a trovare casa e lavoro. Dopo il fenomenale "mental coach" per motivare i rom ad andare a lavorare proposto dalla Raggi, con Gualtieri siamo arrivati direttamente a mettergli i soldi in tasca - ha scritto la Meloni in un post su Facebook -. Alla faccia di tutti i romani che lottano ogni giorno per andare avanti".

