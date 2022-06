Meteo, il 29 giugno è il giorno dell'inferno: le città in cui sarà impossibile uscire

28 giugno 2022 a

Il caldo infernale non si ferma e sono ben 19 le città ad aver guadagnato il bollino rosso nella giornata di domani, mercoledì 29 giugno. Nonostante le piogge sparse per l'Italia, le temperature non danno segno di diminuire. Le città che dovranno fronteggiare il caldo africano saranno: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Pescara e Viterbo.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 28 giugno, il bollino rosso è toccato a 13 città, mentre per cinque è stata prevista l'allerta gialla e per ben nove quella arancione. Le 19 città con il bollino rosso dovranno resistere sia il 29 che il 30 giugno.

Nel mirino del ciclone si aggiungeranno giovedì 30 anche Trieste, Venezia e Verona, mentre Genova e Torino sono le uniche città che manterranno il bollino giallo nei tre giorni di fuoco. Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 29 giugno, al Nord Est è previsto cielo sereno e poco nuvoloso, mentre in Emilia Romagna, alta Toscana, Lombardia orientale, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono previsti temporali. Precipitazione più insistenti in Piemonte, già vittima di violente grandinate nella giornata di oggi. Nonostante le precipitazioni previste, continua l'allarme siccità. L'acqua non ristagna ma evapora a causa delle cocenti temperature. Anche nelle prossime settimane il caldo continuerà ad aumentare compromettendo ancora di più la critica situazione attuale.



