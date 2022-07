Venezia, beccato così in centro: chi è quest'uomo, scandalo italiano

02 luglio 2022 a

Un giovanissimo turista olandese è stato beccato a girare per il centro di Venezia in Vespa. Il video che lo riprende in moto per la città ha fatto il giro dei social ma la "spacconata" è durata poco. Il comandante generale della polizia municipale, Marco Agostini, ha annunciato che il giovane ripreso da passanti e telecamere di sicurezza mentre sfrecciava su ponti, calli e aree pedonali delle Zattere è stato identificato e multato di 600 euro. Riporta Tgcom che per lui è arrivato anche il Daspo urbano. Si tratta di un diciannovenne olandese, in viaggio in Italia in Vespa. Peccato che nessuno scooter si è mai visto girare per la città lagunare.

"Il 29 giugno 17.45 il soggetto è arrivato a Venezia transitando per il Ponte della Libertà. Si tratta di un cittadino olandese di 19 anni, che ha anche pernottato in città, in zona campo Santo Stefano. Verrà sanzionato per violazione degli artt. 33 e 40 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana e sarà daspato dalla città", ha annunciato il comandante Agostini. E ancora: "Grazie per l'impegno investigativo a tutto il personale della sicurezza urbana di Venezia, coordinato dal commissario Michela Lunian".

Il turista in Vespa, con indosso casco e giaccha antivento, nel cuore di Venezia, ha spiazzato tutti, sia gli abitanti sia i turisti, a centinaia armati di smartphone l'hanno quindi ripreso e hanno lanciato sui sociale i video subito diventati virali.

