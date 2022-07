Meteo, Andrea Giuliacci: "Dove si toccano i 43 gradi", molto peggio del previsto

11 luglio 2022 a

a

a

La tregua sta per finire. Il caldo che toglie il fiato e le forze sta tornando più pesante che mai con temperature che arrivano a 43 gradi. Un vero e proprio inferno. Lo ha annunciato all'Adnkronos Andrea Giuliacci, di Meteo.it. "Nel fine settimana il caldo sarà intenso in tutta Italia con massime quasi ovunque che toccheranno i 40 gradi", ha detto il meterologo spiegando che "i picchi però si raggiungeranno al centro e al nord della Penisola, questo perché l'alta pressione è in quell'area che si farà sentire maggiormente. Alta pressione che insisterà praticamente tutta la prossima settimana con picchi al di sopra dei 34 gradi in tante località, arrivando anche tra 42 e 43 gradi in alcune città".

Milano, la foto dell'agenzia spaziale sconvolge gli esperti: ecco cosa rivela

Dunque niente piogge. "Non sono previste", dichiara Giuliacci. "Solo forse temporali sulle Alpi e zone Appenniniche, aree montuose. Non possiamo sperare nell'estate per risolvere il problema siccità, considerando che anche in un'estate 'normale' è sempre poco piovoso. L'estate di quest'anno si sta rivelando particolarmente asciutta e quasi sicuramente dovremo attendere l'autunno inoltrato per vedere una soluzione alla siccità. Dobbiamo sperare in un autunno piovoso", ha concluso Giuliacci.

Meteo, caldo assassino: dove si toccano i 39°, le previsioni-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.