Meteo, 36 ore da incubo: bombe d'acqua e temporali, le zone in allarme rosso

In attesa del ritorno del caldo da record, le prossime 36 ore saranno piene di instabilità per l'Italia. Nella giornata di martedì 12 luglio, alcune Regioni saranno attraversate dai temporali. A partire dalla mattinata, Nord e Centro avranno cieli nuvolosi e diffuse precipitazioni. Una brevissima parentesi, ricorda 3BMeteo, visto che da mercoledì e per tutta settimana prossima le temperature saranno da record, oltre i 42 gradi.

Più nel dettaglio nelle prossime ore il Centro sarà sicuramente l'area più interessata con sviluppo di rovesci e temporali sparsi, soprattutto su Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo. Con il passare della giornata anche il Sud sarà coinvolto dal maltempo: come Molise, Puglia garganica, Campania e Calabria. Al Nord a dover fare i conti con quale rovescio è l'Emilia-Romagna.

Non sono comunque esclusi altri fenomeni come nubifragi, grandine e/o improvvise intense raffiche di vento in concomitanza dei temporali. Anche le temperature caleranno, seppur di poco. Qualche strascico del maltempo rimarrà, soprattutto al Sud, mercoledì compreso. A essere maggiormente interessata Calabria, Murge, Cilento e sulla Sicilia orientale. Infine qualche variabilità residua è segnalata sul medio versante Adriatico, basso Lazio e Nordovest, con isolate brevi precipitazioni non escluse a ridosso dei rilievi. Ma da mercoledì in poi l'estate sarà più rovente che mai.

