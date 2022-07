Meteo stravolto: arriva il ribaltone delle piogge, le date da segnare

13 luglio 2022 a

Caldo, ma anche pioggia. Le previsioni di Mario Giuliacci parlano chiaro: nonostante le alte temperature e l'allarme siccità, non mancherà qualche rovescio. Secondo i modelli professionali nelle mani del meteorologo, "nei prossimi 6-7 giorni l'alta pressione occuperà con forza e con insistenza la nostra Penisola, scatenando una nuova ondata di caldo afoso intenso e, chiaramente, allontanando dall'Italia le perturbazioni capaci di portare le tanto attese piogge".

Una situazione che si protrarrà almeno fino al 19-20 di luglio. Poi però qualcosa potrebbe cambiare, facendoci tirare un sospiro di sollievo. Se infatti per il 23-24 luglio è previsto ancora caldo e un clima asciutto, dal 25/26 potrebbe arrivare un ribaltone: una piovosa perturbazione sull'Italia. Le conseguenze?

"Chiaramente - spiega l'esperto -, a così lunga distanza è assai difficile cogliere i dettagli dell'eventuale effettivo passaggio della perturbazione, ma in base a quanto descritto oggi nelle mappe meteo, il peggioramento del 25-26 luglio coinvolgerebbe più che altro il Nord, bagnato da piogge diffuse e piuttosto copiose". Più fortunato, forse, il Centro e il Sud che vedrebbero ancora una volta il bel tempo. In tempi normali ci sarebbe da festeggiare per un'estate soleggiata tutti i giorni, ma la siccità dilagante sta mettendo in ginocchio tutto il Paese.

