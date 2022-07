Meteo ribaltato, crollo delle temperature: fenomeni estremi, dove e quando

14 luglio 2022 a

Fate molta attenzione al meteo per programmare le vostre vacanze. Il caldo afoso di queste settimane potrebbe salutarci presto dando il via ad un inizio di agosto piuttosto fresco e con diversi temporali. Come riporta il Centro Meteo Italiano, agosto potrebbe aprirsi con piogge, temporali e con un crollo delle temperature. Si tratterebbe di un vero e proprio break dell'estate che potrebbe stravolgere le vacanze di milioni di italiani.

Una saccatura depressionaria discenderà sul nostro Paese tra circa due settimane posizionandosi sul Mediterraneo centrale. Queste previsioni che derivano dal centro di calcolo americano, GFS, potrebbero portare piogge accompagnate da un vero e proprio crollo delle temperature. Si tratta comunque di un'ipotesi, come è noto le previsioni meteo si fanno sempre più attendibili quando ci si avvicina sempre di più al periodo monitorato.

Ma di fatto diversi esperti hanno profetizzato un cambio delle temperature nei prossimi giorni e soprattutto nei prossimi mesi. Dunque l'anticiclone africano potrebbe abbandonare l'Italia per qualche giorno e la frescura potrebbe nuovamente accarezzare il Paese riportando le temperature ad un livello normale per la media stagionale. Bisognerà attendere qualche settimana, intanto il caldo si prepara per la seconda decade di luglio che sarà all'insegna di temperature infernali.

