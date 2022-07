Meteo, arriva "Apocalisse4800": ecco dove si abbatte la tempesta di fuoco

15 luglio 2022 a

Un vero e proprio tsunami di caldo sta per abbattersi sul nostro Paese. Una nuova ondata di afa sta per arrivare e prenderà il via da venerdì 15 luglio. Il nome dell'anticiclone africano già fa paura: "Apocalisse4800". Infatti come spiegano gli esperti meteo, potrebbe arrivare sul nostro Paese a partire da oggi un'alta pressione da record che potrebbe interessare buona parte dell'Europa. Il nome dell'anticiclone, come riporta ilMeteo.it, è riferito ai 4810 metri del Monte Bianco, il tetto d'Europa, che sarà anche l'altezza che raggiungerà lo zero termico.

Si tratta della quota alla quale la temperatura dell'aria in libera atmosfera passa da valori positivi a quelli negativi. Il gran caldo che inizierà oggi poi proseguirà per tutta la prossima settimana. Si tratta di una fase climatica anomala e la tendenza dovrebbe portare a picchi tra i 38 gradi e 40 gradi a partire da mercoledì 20 luglio. Nel mirino del gran caldo ci saranno le pianure del Nord, i settori tirrenici di Toscana e Lazio e le due Isole Maggiori.

Insomma a quanto pare su buona parte della Penisola si abbatterà una vera e propria tempesta di fuoco senza precedenti. Come ricordano gli esperti di 3bmeteo, le città più roventi saranno queste: a Torino e Bologna tra mercoledì e giovedì si potrebbero raggiungere valori massimi intorno a 38°C, a Milano e Ferrara 38/39°C. Sulle regioni centrali attesi picchi di 38/39°C anche a Firenze, a Roma 36/37°C, a Terni fino a 39/40°C. Al Sud e sulle isole previste temperature massime fino a 37/39°C a Foggia, a Cagliari e sull'entroterra catanese picchi di 38/39°C. Il fresco dovrebbe tornare con l'inizio di agosto.

