Cammino di Santiago, Andrea Pacifico sparito nel nulla: il dettaglio inquietante

18 luglio 2022 a

a

a

Inizia il Cammino di Santiago in bicicletta, ma scompare poco dopo la partenza: protagonista del giallo Adriano Pacifico, 32 anni, cuoco e papà di due bambine. L'uomo è partito dalla sua casa di Bastiglia, vicino a Modena, lo scorso 3 luglio. Destinazione Spagna, dove però non sarebbe mai arrivato. Le ultime tracce - come riporta il Messaggero - si fermerebbero a Tolone, in Francia. Lo scorso lunedì sarebbe riuscito a videochiamare la madre dal telefono di uno sconosciuto (il suo si sarebbe rotto) e avrebbe fatto tanti piccoli prelievi ravvicinati che hanno prosciugato la sua carta di credito.

Gianpaolo, l'escursionista disperso da una settimana: Udine, finale sconvolgente

Il 32enne, al telefono con la madre una settimana fa, le avrebbe detto: "Non sto bene, mi fermo qui per qualche giorno". Parlando dell'ultima conversazione avuta col figlio, la signora Mansueto ha ricordato: "Era stanco, abbattuto, quasi si è messo a piangere. Da allora nemmeno più un contatto, ma piccoli prelievi di venti, trenta euro da sportelli bancomat che ora battiamo uno ad uno a caccia di tracce". Secondo lei le piste sono due: "Mio figlio faceva percorsi molto particolari, itinerari tortuosi e forse per questo non riesce a parlarci e magari nemmeno immagina il nostro magone. Oppure gli hanno fatto del male e resta da capire il ruolo di quel ragazzo che gli ha prestato il telefono". A tal proposito, la signora ha spiegato alla Gazzetta di Modena che ci sarebbe stata una telefonata con lo sconosciuto poco dopo l'ultimo contatto col figlio: "In una delle videochiamate ho notato che questa persona viveva in un luogo particolare, sembrava una baracca. Un posto abbandonato e trasandato. Mi sono spaventata e lo sono parecchio anche adesso".

Treviso choc, Alessia morta in pochi giorni a 17 anni: cosa l'ha stroncata

"Qui è un inferno, non ci hanno fatto entrare nemmeno in Consolato - ha proseguito la madre, partita alla ricerca del figlio -. Stamattina abbiamo girato il paesino dove è stato effettuato l'ultimo prelievo alle 21,06 del 15 luglio. La gente del posto non ha mai visto Adriano, mentre quando abbiamo mostrato la foto del giovane che gli ha prestato il telefono ci hanno messo all'erta". Intanto la Farnesina starebbe seguendo il caso, mentre fonti del ministero degli Esteri fanno sapere che la famiglia "è in contatto con il nostro consolato generale a Marsiglia che ha competenza anche su Tolone".

Napoli sotto choc, muore a 19 anni in scooter: chi era Antonio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.