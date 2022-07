Meteo, "break, poi la normalizzazione": quando scatta l'ora delle piogge

18 luglio 2022 a

L'ondata di caldo che sta tenendo l'Italia attaccata ai condizionatori potrebbe subire un'inversione di tendenza tra pochi giorni. Gli esperti monitorano i modelli matematici per capire quando potrebbe arrivare la frescura sul nostro Paese. Fino a qualche giorno fa, come spiegano gli esperti di 3bmeteo, l'ipotesi più accreditata era quella del break tr5a il 23 e il 24 luglio con precipitazioni su buona parte del Paese. Ma secondo le ultime previsioni, l'arrivo della frescura potrebbe arrivare con un po' di ritardo. Facciamo chiarezza. Tra il 23 e il 24 luglio ci sarà comunque un passaggio instabile ma solo sulle zone alpine e prealpine.

Il tutto dovuto a un vortice che dal mare del Nord inizierà a interessare la Francia. Da qui i temporali sulle zone alpine e prealpine. Subito dopo dovrebbe scattare l'inversione di tendenza. I giorni da tenere d'occhio sono il 26 e il 27 luglio. Per quelle date è abbastanza probabile un abbassamento della saccatura sull'Europa centrale con l'arrivo di correnti più fresche e con l'irruzione di temporali sul nord Italia.

Da definire ancora la potenzia di questo break che potrebbe avere difficoltà a raggiungere il sud Italia dove potrebbero restare elevate le temperature. Di fatto con una normalizzazione al nord, potrebbe arrivare una nuova ondata di caldo proprio nelle regioni centro-meridionali. Ma l'arrivo della frescura al nord è comunque una notizia da non sottovalutare, soprattutto per chi ha programmato le sue vacanze in quelle regioni.

