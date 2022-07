Monza, fa la pipì nel parcheggio? Multa salatissima, quanto deve sborsare

18 luglio 2022 a

Ha fatto pipì nel parcheggio del di un fast food e per questo adesso dovrà pagare una multa salatissima. E' successo ieri notte, intorno alle 4, a Verano Brianza, in provincia di Monza, dove un uomo di 29 anni è stato multato per 5mila euro. Questo quanto indicato nel verbale che si è ritrovato in mano il ragazzo. Una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno avrebbe colto sul fatto il 29enne, che stava dando sfogo a un bisogno fisiologico probabilmente impellente.

Le forze dell'ordine si sono accorte dell'uomo durante un servizio di controllo in un parcheggio sul quale si affacciano tre grossi negozi a Verano Brianza. Dopo essere stato fermato, il 29enne - residente a Cassago Brianza, nel Lecchese - è stato identificato e sanzionato in via amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza con una multa.

"Il parcheggio del centro commerciale è da tempo oggetto di controlli da parte dell’Arma con specifici interventi volti a contenere il vociare dei numerosi giovani che, specie il fine settimana, si ritrovano e si trattengono nell’area fino a tarda notte, talvolta creando disturbo al sonno dei residenti", hanno spiegato dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza, come riportato da MonzaToday. Il ragazzo avrebbe detto ai militari di essersi fermato per una sosta necessaria dopo una serata in discoteca.

