Meteo, le 3 foto-choc che anticipano il futuro: cosa accadrà domani

Il caldo non lascerà in pace la nostra Penisola almeno per un'altra settimana. Secondo gli esperti meteo, le temperature dovrebbero continuare a salire lasciando poche speranze per l'arrivo delle tanto attese piogge che porterebbero la frescura.

Analizzando le previsioni sull'Europa dei prossimi tre giorni è possibile vedere già da oggi un incremento importante di afa e caldo che potrebbe portare le temperature a superare abbondantemente i 40 gradi. I giorni da tenere d'occhio sono tre: oggi 19 luglio, il 20 e il 21. In queste 72 ore vivremo l’ondata di caldo nel suo picco. Tra nord e sud sono almeno nove le città a rischio che hanno ottenuto il bollino rosso.

Ma secondo le analisi degli esperti potrebbe esserci una piccola inversione di tendenza già a cominciare dal 24 luglio. La vera svolta invece dovrebbe arrivare tra il 26 e il 27 luglio quando una perturbazione proveniente da nord dovrebbe interessare buona parte del Mediterraneo e anche l'Italia. Le precipitazioni dovrebbero arrivare sia sulle regioni alpine che su quelle prealpine. Qualche temporale sarà atteso anche a nord e nella Pianura Padana. Ma precisiamo subito che queste precipitazioni non risolveranno di certo il problema della siccità che sta di fatto ammazzando il settore produttivo dell'agricoltura. Anche sul fronte delle temperature queste piogge porteranno per qualche ora le medie stagionali, per poi però dare nuovamente spazio al caldo afoso. Infine va ricordato che gli analisti prevedono anche qualche cambiamento repentino ad agosto. Nelle srie storiche del passato, dopo due mesi di afa estiva, il terzo mese era caratterizzato dalla frescura. Aggrappiamoci a questa speranza...

