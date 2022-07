Meteo, la bolla africana si allunga: quando terminerà il caldo-killer

21 luglio 2022 a

a

a

Il caldo non lascia l'Italia: anche questo weekend e l'inizio della prossima settimana saranno all'insegna dell'afa a di temperature record. Sta per iniziare - come spiega 3bMeteo - una seconda ondata di caldo. Già adesso le condizioni meteorologiche sono preoccupanti: basti pensare che ieri sera molte zone del Nordovest e delle regioni tirreniche segnavano ancora valori intorno ai 28 gradi , persino 30 in Liguria. Una situazione sempre più insostenibile.

Trenord, "fa troppo caldo": 50 treni cancellati e pendolari a piedi, si scatena il caos

Questo caldo torrido ha raggiunto nei giorni scorsi anche l'Europa centro settentrionale, per nulla abituata a tali temperature. E così sono stati tristemente battuti dei record storici tra la Francia e l'Inghilterra. Adesso, però, quell'onda africana andrà via in maniera graduale "per l'arrivo di correnti atlantiche molto fresche che porteranno forti temporali sia sul Regno Unito che sulla Francia e poi anche sulla Germania", come spiega 3bMeteo.

Indagato il fedelissimo della Meloni? Che caso... pesanti sospetti sui pm

Nulla da fare, invece, per l'Italia. Nei prossimi due giorni il caldo sarà ancora intenso, anche se i valori estremi come i 40 gradi saranno solo occasionali. Da oggi, giovedì 21 luglio, ci sarà anche un aumento dell'umidità sulle regioni tirreniche. Da venerdì, poi, la nuova bolla africana opprimerà il Mediterraneo investendo tutta l'Europa meridionale, Italia compresa. Sarà soprattutto l'afa a rendere il caldo insopportabile, sia di giorno che di notte, su tutte le regioni. Da sabato a martedì saranno da bollino rosso Milano, Cremona, Piacenza, Mantova, Parma, Bologna, Ferrara, Forlì, Padova, Firenze, Perugia, Terni, Roma, Napoli, Foggia, Cagliari, Palermo, Messina, Cosenza.