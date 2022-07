Meteo, caldo estremo? Dove si immerge quest'uomo: disgusto totale, la foto fa il giro del mondo

20 luglio 2022 a

a

a

Il caldo estremo tira brutti scherzi a tutto il mondo. Se di là dall'Atlantico, negli Usa, si segnalano i casi dello svenimento di un fattorino Ups durante la consegna di un pacco e la chiusura delle spiagge a New York per la presenza (irrituale) di squali a ridosso della terraferma, in Europa sta facendo il giro del web la "soluzione" trovata da un simpatico, stagionato e panciuto signore inglese.

Clima impazzito, ecco dove sono stati avvistati gli squali. Spiagge chiuse, video choc | Guarda

Su Twitter è diventato virale il video dell'anonimo cittadino britannico che a fronte di temperature che hanno superato abbondantemente i 40 gradi ha pensato bene di adottare estremi e fantasiosi rimedi: si è immerso in un cassonetto dei rifiuti, opportunamente riempito d'acqua (immaginiamo, se non ghiacciata, almeno opportunamente refrigerata) per rinfrescarsi. Il cocktail in mano, sfoggiato con nonchalance, ha regalato alla scena il giusto tocco surreale. Vietato arrendersi al clima impazzito, insomma: se il meteo picchia duro, basta una piscina improvvisata e un brindisi alla salute del solleone.

A rendere famoso l'anonimo bagnante, ripreso nel giardino di casa, è stato un vicino che si è imbattuto nella trovata e ha ripreso tutto con il telefonino. "Ma stai nella pattumiera?", gli chiede. "Sì, sto a mollo". "Ma perché?", "Perché è caldo!". Difficile, onestamente, dargli torto

Meteo, l'ultimo bollettino: fino a quando dura il caldo-killer, l'incubo è realtà

.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.