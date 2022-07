Meteo, Italia spaccata a metà: chi passa dai 40 gradi alla grandine, fenomeno estremo

25 luglio 2022 a

Città fino a 40 gradi e incendi: il caldo non lascia in pace l'Italia. Gli esperti di Meteo Expert spiegano che "la situazione non è destinata a cambiare per i prossimi giorni". Almeno al Centro-Sud. Al Nord invece le notti dovrebbero essere un po' meno tropicali già a partire da domani. L'ondata di caldo, però, non se ne andrà via facilmente: continuerà ad insistere su quasi tutto il territorio anche nei prossimi giorni. Dovremo ancora fare i conti con temperature estreme e città da bollino rosso.

Ieri, domenica 24 luglio, alcune aree del Paese hanno superato i 40 gradi, facendo registrare punte record in Val Padana e nelle zone interne del Centro-Sud. In Emilia Romagna - come spiega Leggo - l'allerta della Protezione Civile è stata prorogata anche per oggi, visto che le temperature resteranno al di sopra dei 37 gradi, con punte di 39 sulle aree di bassa collina e pianura. Leggermente diversa la situazione al Nord: a partire da domani, martedì 26 luglio, un fronte temporalesco dovrebbe attraversare le regioni settentrionali con rovesci o temporali. Timidi segnali di cedimento dell'anticiclone anche in Liguria, Emilia, nel nordovest della Toscana e nell'Appennino romagnolo e marchigiano.

Nel frattempo non si placa l'allarme incendi: solo ieri la Protezione civile ha avuto 16 richieste di intervento con i Canadair, dalla Calabria al Friuli. Un maxi rogo è scoppiato in Maremma, dove è stato necessario evacuare l'intero paese di Cinigiano, alle pendici del monte Amiata. In fiamme anche il bosco di Isernia e la pineta di Ravenna.