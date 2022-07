Flavio Briatore e Crazy Pizza "umiliati": "Extra lusso"? Confronto impietoso

26 luglio 2022 a

a

a

La pizza più cara del mondo? E' dello chef cilentano Renato Viola, si chiama Luigi XIII, ha un diametro di 20 centimetri e costa ben 8300 euro per due persone. Niente a che vedere, insomma, con i piatti del Crazy Pizza di Flavio Briatore, che pure hanno fanno tanto discutere in questi giorni. Basti pensare che lì una margherita costa "solo" 15 euro. Ma come mai la Luigi XIII costa così tanto? A spiegarlo è lo stesso chef sulla sua pagina ufficiale.

"Inventata prima di lui". Schiaffo a Briatore, la pizza di Jesolo? Ecco cosa ha sopra e quanto costa

A motivare un prezzo così alto sarebbe la lievitazione naturale dell'impasto - 72 ore circa - condito con il prezioso sale australiano di Murray River. La pizza inoltre viene condita con tre diversi tipi di caviale - Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal e Beluga Kaspia - ma anche con gamberoni rossi di Acciaroli, aragosta di Palinuro, cicala del Mediterraneo. Infine due gocce di cognac Luigi XIII Remy Martin. Un pasto completo e un'esperienza all'insegna del lusso.

"Questo lo vende a 100 euro": Pieraccioni, attacco totale a Flavio Briatore | Guarda

Questa pizza però può essere ordinata solo a domicilio. In quel caso, sarà lo chef in persona a presentarsi a casa del cliente. Insieme a lui un sommelier e un altro chef per cucinare la preziosa pizza direttamente in casa e farla gustare al momento.