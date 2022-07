Michelle Hunziker mangia la pizza di Briatore? "Non riesco a parlare dalla...", come reagisce

05 luglio 2022 a

Michelle Hunziker dalla parte di Flavio Briatore. La showgirl svizzera è entrata a gamba tesa nella polemica che ha visto protagonista l'imprenditore. Briatore è stato nei giorni scorsi criticato per il costo della pizza da lui venduta al Crazy Pizza. Bene, nonostante la bufera e le critiche dei pizzaioli napoletani (Briatore vende la margherita a 15 euro e la Pata Negra a 65 ndr), i suoi locali sono sempre pieni. E tra i tanti clienti non poteva mancare la Hunziker. La showgirl è stata ospite di Briatore assieme alla figlia Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi.

I tre hanno mangiato insieme e sui social non si sono dimenticati di fare un po' di pubblicità. "Buona?" chiede Aurora, "Non riesco neanche a parlare dalla goduria" risponde la Hunziker. Insomma, la pizza del Crazy Pizza è approvata.

Briatore aveva scatenato le critiche non tanto per i suoi prezzi, quanto più per le sue parole. Secondo l'ex team manager della Formula 1, una pizza venduta a 5 euro non può avere prodotti di qualità. "Questi signori che vendono una pizza a 4-5 euro, cosa mettono in queste pizze? Noi siamo partiti da un ragionamento molto semplice, dobbiamo mettere i migliori ingredienti possibili". Insomma, parole che non poteva che far discutere.

