Crazy Pizza, Pieraccioni sfregia Flavio Briatore: "Questo lo vende a 100 euro"

Chissà se a Flavio Briatore la battuta di Leonardo Pieraccioni avrà fatto ridere. Il manager è nel tritacarne per il suo Crazy Pizza, la catena di pizzerie "gourmet" caretterizzate da pizze "esclusive" (ad esempio quella al Pata negra, pregiatissimo e costosissimo prosciutto spagnolo) e da conto ancora più "per pochi". Mentre Briatore è alle prese con la clamorosa mancanza di acqua corrente a Roma, che ha costretto il locale della Capitale a chiudere fino all'arrivo delle autobotti inviate dal Comune ("Roba da terzo mondo", ha commentato indignato il patron del Billionaire), a Firenze Pieraccioni se la ride a modo suo, pubblicando su Instagram uno sfottò proprio sull'ex marito di Elisabetta Gregoraci.

L'attore e regista, nelle sue Instagram Stories, ha pubblicato un meme con Briatore. Un fotomontaggio in cui Flavio veste i panni estivi di un venditore di cocco, con tanto di maglietta bianca taroccata dal nome inequivocabile (Cocco Chanel), un marsupio assai poco elegante legato in vita e il classico cesto con pezzi di cocco nella mano sinistra, da offrire ai bagnanti con il classico urlo che ha reso celebri le spiagge italiane.

La scritta sotto la foto è però un simpatico richiamo alla polemica sul Crazy Pizza troppo costoso. "Cocco 100,00 euro al pezzo", si fa notare. Roba per pochi, insomma, per pochissimi. Soprattutto sotto il solleone. Di fronte a questa "offerta speciale", ce ne sarebbe abbastanza per rivalutare l'esborso di 65 euro per la pizza al Pata negra, appunto.

