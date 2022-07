Pescara, massacrata a calci e con i pesi in palestra: il video sconvolge l'Italia

28 luglio 2022 a

a

a

In una palestra di Pescara un uomo si è scagliato contro una ragazza. A riprendere l'agghiacciante scena, le telecamere interne della struttura le cui immagini sono state diffuse da IlCentro.it. Qui si vede una 25enne aggredita da un uomo di 50 mentre era impegnata ad allenarsi. Solo l’intervento degli istruttori, e poi dei carabinieri, è riuscito a salvare la giovane dalla furia del cliente del centro fitness.

Calci in faccia, bottigliate in testa: l'africano lo massacra, Milano choc in pieno giorno | Video

A ricostruire quanto accaduto è il quotidiano Il Centro: in un primo momento si vede la ragazza allenarsi su una manca mentre l'uomo, dal fisico muscoloso, in piedi vicino a lei. Il 50enne sta aspettando con in mano dei manubri, i due sembrano scambiarsi qualche parole poi lui all'improvviso la colpisce all'altezza del collo con lo stesso manubrio. Inutili i tentativi di lei di fuggire, visto che il 50enne la ferma e le sferra un pugno in pieno volto.

Una ragazzina e una donna si picchiano in strada. "Guardatela bene", sospetto molto malizioso | Video

La ragazza a quel punto finisce a terra e l'uomo rincara la dose. Primo a intervenire in soccorso della 25enne è un istruttore, ma neanche questo ferma la furia dell’aggressore che a quel punto scaraventa contro la ragazza un manubrio, fortunatamente senza prenderla. A questo punto, la ragazza di rifugia in una stanza dove c’è il bar e un locale cucina. L’uomo afferra una spranga di ferro, minaccia gli altri clienti e raggiunge la ragazza nella stanza bloccandola all’interno. Le persone presenti provano a forzare la porta fino a quando non arrivano sul posto i carabinieri. L'uomo, di origini albanesi, è ora accusato per reati che vanno dalle lesioni al tentato omicidio sino al sequestro di persona. La ragazza invece è stata ricoverata in ospedale per accertamenti dopo i colpi subiti in testa.