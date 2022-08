Autovelox, multa da 62 euro: lui ne paga 31mila, ecco perché

04 agosto 2022 a

Pagano 31mila euro al posto di 62. Tutto vero. È accaduto ad Arcole, in provincia della Spezia. Qui alcuni impiegati del Comune, stupiti, si sono visti accreditare migliaia di euro per il pagamento di una multa dalla cifra ben più irrisoria. Immediata però la reazione dei dipendenti che hanno contattato gli autisti sbadati riferendo loro dell'errato versamento. Secondo quanto ricostruito dal comando della polizia del posto, un furgone con targa polacca non avrebbe rispettato i limiti di velocità.

A beccarlo l'autovelox in zona Ponte di Arcola, lungo la strada statale Aurelia. Il mezzo, sempre stando a quanto trapelato, sarebbe di proprietà di una ditta. E così venerdì scorso il consiglio comunale ha deliberato la creazione di un apposito capitolo di spesa in uscita per rifondere la parte non dovuta, pari a 34.938 euro, che sarà corrisposta nei prossimi giorni.

"Noi ce ne siamo accorti – ha spiegato Gianluca Tinfena, vicesindaco e assessore al Bilancio del piccolo centro della val di Magra – e abbiamo dovuto creare un capitolo di bilancio ‘proventi e sanzioni violazioni codice della strada nuova postazione’ per restituire i soldi, dobbiamo spiegare, per chi legge il capitolo di bilancio, come sono andate le cose e cosa faremo". Nonostante il caso sia alquanto surreale, per Tinfena non è la prima volta che accade "può succedere". Ma forse non con cifre così elevate.