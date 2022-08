Meteo, Mario Giuliacci: "Contrasto termico". Rischio grandine e vento, ecco dove

07 agosto 2022 a

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane di agosto? Il caldo e l'afa delle ultime settimane ci abbandoneranno definitivamente o ci sarà presto una nuova ondata? A rispondere alla domanda è Mario Giuliacci: "Domenica la risalita dell'Anticiclone delle Azzorre verso latitudini settentrionali, fin oltre la Scandinavia, ha il compito di innescare di risposta la discesa di aria più fresca e instabile in quota. Essa proviene dall'Europa nordorientale in direzione del bacino del Mediterraneo. Ecco quindi che già nel fine settimana godremo di un primo break temporalesco, specie sull'arco alpino e sulle regioni del Nord". Avremo, insomma, una piccola tregua dal caldo.

Il clima sarà fresco anche all'inizio della settimana prossima. Comincerà così una fase più movimentata. Il possibile contrasto termico tra aria calda e aria fresca in arrivo, poi, potrebbe dare luogo a eventi meteo estremi, con possibilità di grandinate e colpi di vento improvvisi e violenti. Quali le aree più colpite? "Sicuramente, le aree a maggior rischio saranno dapprima le regioni del Centro-Nord e poi anche quelle del Sud-est (poco in Sicilia, nulla in Sardegna), dove sono attesi tra Martedì 9 e Mercoledì 10 rovesci temporaleschi localmente violenti, in particolar modo all’interno (meno sulle coste)", spiega il meteorologo. Di conseguenza anche le temperature subiranno una drastica diminuzione.

Se invece si è curiosi di sapere come sarà il tempo anche nella seconda parte della prossima settimana, pare che sia previsto il rinforzo dell'alta pressione. Anche se Giuliacci assicura: "Oramai pare certo che sarà meno feroce delle precedenti, ma ciò vuol dire condizioni del tempo decisamente più stabili e soleggiate: le temperature saranno in nuovo aumento. Purtroppo, ci duole dire che non sussistono le possibilità di break temporaleschi marcati e/o piogge generose".