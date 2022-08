Meteo, "crisi dell'estate": per chi finiscono subito le vacanze

10 agosto 2022 a

Sarà difficile programmare le vacanze nei prossimi giorni. L'Italia, infatti, sarà ostaggio dell'instabilità, tra sole e numerosi temporali. Il tutto provocato da una depressione sull'Europa centro-orientale. Questa, come spiega 3BMeteo, riuscirà a influenzare il tempo su parte delle nostre regioni, scatenando rovesci diurni soprattutto al Centro-Sud.

Sul finire della settimana invece l'area di bassa pressione tornerà ad allontanarsi verso est, permettendo una rimonta dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo centro-occidentale. Dovrebbe, quindi, tornare il caldo. Nello specifico, giovedì 11 agosto la giornata sarà inizialmente soleggiata o poco nuvolosa; dal pomeriggio invece ci sarà instabilità sulle zone alpine con qualche piovasco e sull'Appennino, in particolare su quello meridionale. Rovesci, vento e temporali - anche forti e accompagnati da grandine - sono attesi sul settore campano-lucano. Temporali poi colpiranno anche zone interne delle isole maggiori.

Venerdì 12 agosto ci sarà nuvolosità irregolare al Sud con qualche temporale su alta Puglia e nord Sicilia. In giornata alcuni rovesci o temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, Appennino tosco-emiliano, entroterra ligure e della Sardegna. Infine per quanto riguarda il weekend, ci saranno ampie schiarite sabato al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, mentre il meteo sarà ancora instabile sul resto del Centro e al Sud, con temporali soprattutto dal pomeriggio. Domenica, invece, tornerà l'anticiclone sul Mediterraneo e il caldo si intensificherà soprattutto al Centro-Nord.