Meteo, Mario Giuliacci non ha dubbi: cosa accadrà in soli 3 giorni

Mario Giuliacci prova a tracciare un quadro chiaro di quello che potrebbe accadere già in queste ore che ci avvicinano al Ferragosto. Il meteo ha subito parecchi cambiamenti negli ultimi giorni e come testimoniano i nubifragi di ieri nella prvincia di Avellino, a quanto pare c'è un'inversione di tendenza importante. Le perturbazioni che stanno colpendo il nostro Paese, come sottolinea Giuliacci, sono tre. La prima è quella che si è consumata tra il 7 e l'8 agosto con piogge al centro sud.

Meteo, Mario Giuliacci: "Cosa si innesca da oggi", in Italia può accadere di tutto

La seconda invece colpirà sempre il Sud e le isole maggiori tra l'11 e il 12 di agosto. A quanto pare tra domani e dopodomani il sud sarà colpito da violenti rovesci che potrebbero cambiare radicalmente il quadro del meteo soprattutto nelle regioni meridionali. Piogge in arrivo anche al Nord, ma il giorno da tenere d'occhio è il 13 agosto: in quella data potrebbero scattare bombe d'acqua e rovesci sempre al Sud. Ma andiamo adesso al giorno di Ferragosto.

Meteo, Mario Giuliacci: "Contrasto termico". Rischio grandine e vento, ecco dove

Nel pomeriggio del 15 di agosto infatti sono previsti forti rovesci sul Nord Ovest. Poi il 16 e il 17 i temporali si concentreranno su tutto il Nord. Insomma la settimana che si è aperta darà il via a una inversione di tendenza sul fronte meteo che se da un lato porterà frescura dopo settimane di caldo asfissiante, dall'altro lato rischia di rovinare le vacanze di milioni di italiani.