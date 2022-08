Venezia, fanno surf sul Canal Grande: beccati, chi sono

17 agosto 2022 a

Sono stati individuati i due giovani ripresi mentre facevano sci d’acqua "a motore" sul Canal Grande di Venezia questa mattina, schivando gondole e vaporetti. Il sindaco Luigi Brugnaro, indignato come tanti altri cittadini, aveva fatto una promessa su Twitter subito dopo aver visto il video: "Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città. Chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli, anche se le nostre armi sono davvero spuntate, servono urgentemente più poteri ai sindaci in tema di sicurezza pubblica. A chi li individua offro una cena".

Venezia ha avuto a che fare con parecchi episodi di questo tipo, anche se i "surfisti" sul Canal Grande non si erano ancora visti. E così questa mattina i due avevano approfittato della quiete dell'alba per fare surf. Pare, inoltre, che fossero provvisti di telecamera, ma non risultavano richieste al Comune per i necessari permessi. Adesso il caso è stato risolto: la polizia locale è riuscita a risalire ai due sportivi.

A dare la notizia sulla risoluzione del caso è stato sempre Brugnaro su Twitter: "A proposito dei due ”eroi” di stamane, li abbiamo individuati! Le due tavole sono già state sequestrate e fra poco, senza dare ulteriori dettagli, i responsabili saranno tra le nostre braccia: verranno denunciati come meritano! Grazie a tutti per la collaborazione".