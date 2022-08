Meteo, Giuliacci: "Arrivano le piogge", ecco la "botta" che si scatena tra poche ore

24 agosto 2022 a

Cosa succederà tra oggi e domani? Lo spiega il sito di Mario Giuliacci, dove si legge che mercoledì 24 agosto e giovedì 25 ci sarà ancora un po' di instabilità, con qualche temporale soprattutto nella parte centrale del giorno in alcune regioni. Il tempo instabile comunque non toccherà tutto il Paese. Al Centro Nord, infatti, tornerà l'alta pressione e ci saranno cieli sereni o poco nuvolosi anche in Toscana e Sardegna.

"Diversa la situazione del basso Adriatico fin sulla Sicilia. Rovesci e temporali saranno diffusi soprattutto nelle ore pomeridiane - si legge ancora sul sito di Giuliacci -. La giornata di mercoledì vedrà precipitazioni inizialmente su Puglia e Molise, che tenderanno ad estendersi su buona parte dell'Appennino centro-meridionale. Forti temporali sono attesi nel pomeriggio tra Abruzzo meridionale, Molise, Campania, basso Lazio, Basilicata e poi anche tra Calabria e Sicilia".

Molto simile la giornata di giovedì: "Forti temporali su Calabria, Basilicata, Campania e Sicilia orientale. Ventilazione tesa sull'Italia meridionale con mari a tratti mossi. Altrove situazione più tranquilla". L'Italia, insomma, sembra essere proprio spaccata in due: "Le temperature tenderanno a risalire al Nord Italia. Giovedì avremo valori compresi tra 26 e 30 gradi, nella giornata successiva temperature in leggero aumento. Al Centro Sud, invece, temperature in calo, con valori anche sotto la media".