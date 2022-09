Joseph Ratzinger, confessione clamorosa: "Qualcuno mi disse che era morto"

04 settembre 2022 a

Albino Luciani fu l'ultimo Papa italiano, eletto nel Conclave dell'agosto 1978, sostenuto in primis dal cardinale brasiliano Aloisio Lorscheider. E l'America del Sud è stata decisiva anche per la beatificazione di Giovanni Paolo I, attesa per oggi, domenica 4 settembre, a piazza San Pietro.

E come spiega Il Giornale, "questa causa di beatificazione e canonizzazione rimarrà nella storia anche perché ha visto ha visto la testimonianza di un papa, seppur emerito, su un suo predecessore. È il caso di Benedetto XVI che partecipò da cardinale al Conclave che elesse Giovanni Paolo I. Una chicca che oggi conosciamo grazie a Nicola Scopelliti, giornalista e autore di ben quattro libri dedicati al papa originario di Canale d'Agordo".

Nell'ultimo libro di Scopelliti, Il postino di Dio, si scoprono anche dettagli sorprendenti. Uno su tutti: come Ratzinger apprese della morte di Luciani. "In piena notte mi svegliai e sentii aprirsi la porta ed entrare qualcuno - racconta nel volume il Papa emerito - quando accesi la luce, vidi un monaco con un abito marrone. Sembrava un misterioso messaggero dell’aldilà, cosicché dubitai di essere realmente sveglio. Entrò e mi disse che aveva appena ricevuto la notizia che il papa era morto". Ratzinger fu colto di sorpresa, per poi riaddormentarsi e comprendere quel che fosse successo soltanto al mattino successivo, quando un concelebrante pregò per la morte di Giovanni Paolo I. "Alla fine, siamo rimasti davvero tutti sotto shock per quella notizia, della cui veridicità non c’era più da dubitare", conclude Ratzinger.