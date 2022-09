Meteo, Giuliacci aveva ragione: tornado a Civitavecchia, "e domenica..."

08 settembre 2022 a

Attimi di paura a Civitavecchia, dove nella mattinata di giovedì 8 settembre si è abbattuta una tromba d'aria. A mostrare il tornado che dalla costa è arrivato nell'entroterra laziale, interessando la zona di Sant'Agostino, diversi filmati pubblicati sul web. Qui si vedono anche numerosi alberi abbattuti. La situazione, nonostante al momento non si registrano vittime o feriti, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

In particolare il tornado ha costretto i vigili a raggiungere via Ugo Fontanatetta con diverse squadre e una autoscala per la messa in sicurezza di piante e alberi. Sul posto anche il personale del 118 e la polizia locale. Il maltempo era comunque stato preannunciato. L'allerta era stata diramata dalla protezione civile che prevedeva dalle prime ore di oggi e per le prossime 12-18 ore precipitazioni sparse.

Non va meglio al Nord, dove a Lecco è stata chiusa la superstrada 36 per la Valtellina. A destare preoccupazione una forte grandine mentre nel Comasco un violento nubifragio ha causato allagamenti sulla strada tra Como e Blevio. Ma non è tutto perché il maltempo ha provocato frane e smottamenti con ingenti danni in tutta la zona. Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, il caldo durerà ancora per poco: "Le temperature cominceranno a calare in gran parte del Centro-Sud e Isole, aprendo la porta alla svolta della domenica, quando un ulteriore calo delle temperature spazzerà via il caldo africano da gran parte d'Italia".