Meteo, crollo delle temperature: ecco dove, le previsioni di Giuliacci

09 settembre 2022 a

a

a

La fine del caldo si intravede. Stando alle previsioni di Mario Giuliacci il fine settimana lascerà spazio a un crollo delle temperature. Il termometro non si abbasserà subito, "nei prossimi giorni, in molte regioni, ci sarà ancora da sudare per il gran caldo". È il caso, spiega il colonnello, di giovedì e venerdì che saranno due giornate molto calde al Sud e Isole, con massime oltre i 30 gradi e punte anche di 36-37 gradi.

Meteo, la bomba di Giuliacci: "Devastante", cosa ci attende tra poco

Particolarmente colpite - prosegue il meteorologo - Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma il cosiddetto "caldo anomalo" interesserà anche il Centro, "ma con valori comunque più contenuti e difficilmente oltre i 32 gradi". Più gradevoli le temperature al Nord, dove i cittadini godranno di un clima in linea con il mese di settembre. Qualcosa però cambierà, occhi puntati sulla giornata di sabato.

"Cambio di rotta". Giuliacci rivela: arriva Danielle, cosa succederà in Italia

Per quel giorno Giuliacci ha previsto "correnti relativamente più fresche che cominceranno a spingersi lungo la Penisola: anche se nelle estreme regioni meridionali il caldo rimarrà piuttosto intenso, le temperature cominceranno a calare in gran parte del Centro-Sud e Isole, aprendo la porta alla svolta della domenica". L'11 settembre, infatti, il caldo africano verrà spazzato via da gran parte d'Italia. Saranno pochi, anzi pochissimi, i picchi di 32-33 gradi (in Calabria e Sicilia). Ed ecco allora che lunedì le temperature subiranno un nuovo calo, con massime comprese fra 25 e 31 gradi. Finita qui? Neanche per sogno, perché il caldo africano è duro a morire. "Martedì 13 l'Anticiclone Nord-Africano tornerà ad avanzare sul Mediterraneo Occidentale, favorendo anche in Italia un generale aumento delle temperature, per poi allungarsi con decisione sulla nostra Penisola nella parte centrale della prossima settimana".