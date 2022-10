Meteo, Giuliacci: "Ottobrata devastante": cosa si abbatte sull'Italia tra poche ore

01 ottobre 2022 a

a

a

Nei prossimi giorni assisteremo a una “ottobrata devastante”. Parola di Mario Giuliacci e del suo team di meteorologi, che hanno analizzato la situazione che dovrebbe interessare l’Italia almeno all’inizio di questo nuovo mese. Un anticiclone di matrice ibrida comporterà cieli sereni quasi ovunque, temperature miti di giorno e quasi estive in qua.

"Questo Paese ha un problema". Il meteorologo contro Salvini, Merlino gelata | Video

“Il nuovo mese - si legge sul sito di Giuliacci - si aprirà nel segno di una forte stabilità atmosferica, merito di una forte rimonta dell'alta pressione che, dall'Atlantico, si allungherà su buona parte dell'Europa occidentale, Italia compresa, coinvolgendoci appieno. Tanto sole dovunque, tranne per domenica per l'estremo Sud (Sicilia e isole minori), alle prese con le ultime fasi di maltempo”. Ma che cos’è “l’ottobrata”? Giuliacci lo ha spiegato più nel dettaglio: “Questo termine deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel suddetto mese. Al di là di miti e superstizioni, dal punto di vista meteo, indica un periodo, tipico del mese di Ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per più giorni sul Mediterraneo centrale”.

Classifica del clima, impensabile: ecco la migliore città d'Italia

“Le sue conseguenze son presto dette: condizioni di stabilità atmosferica - ha aggiunto il team di Giuliacci - assenza di piogge e un clima più tardo-estivo che autunnale. Per tutta la prossima settimana soleggiamento deciso e mite di giorno, freddino nottetempo, grazie solamente alle notti ormai piuttosto lunghe”.