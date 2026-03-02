Iglesias, 18enne algerino tenta di stuprarla: viveva in un centro accoglienza

Libero logo
di
lunedì 2 marzo 2026
Avrebbe bloccato una ragazza di 16 anni vicino alla stazione ferroviaria di Iglesias, molestandolo e tentando di baciarla. Solo la reazione della giovane donna, che ha urlato e chiesto aiuto a un passante, ha evitato che quell'approccio si trasformasse in una violenza sessuale. Un 18enne algerino, già noto alle forze dell'ordine e domiciliato al Centro di accoglienza straordinaria di Monastir (Cagliari), è stato arrestato dai carabinieri.

Il provvedimento è stato convalidato oggi e per il giovane è scattato l'obbligo di firma. Il 18enne è stato arrestato durante la notte, quando al 112 è arrivata la richiesta di aiuto della 16enne. La ragazza ha raccontato di essere stata bloccata nei pressi della stazione e il 18enne avrebbe tentato l'approccio. La ragazza ha insistito a urlare, chiedendo aiuto ai passanti. Una persona è intervenuta e il 18enne è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che nel giro di breve tempo sono riusciti a identificarlo e arrestarlo.

