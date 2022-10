Meteo, la profezia di Giuliacci: "Arriva El Nino", Italia stravolta

10 ottobre 2022 a

Arriva "El Nino"? Secondo il colonnello Mario Giuliacci le cose potrebbero cambiare in fretta sul nostro autunno e sul nostro inverno. Il fenomeno del Nino è ciclico e può avere conseguenze anche sul nostro clima. Di fatto ogni 3-5 anni le acque oceaniche pacifiche aumentano la loro temperatura e questo porta a un immediato innalzamento delle massime su tutto il globo.

Secondo la Noaa, l'agenzia americana che si occupa di dinamiche oceaniche ed atmosferiche, con l'inizio del 2023 dovremmo assistere a un cambiamento radicale delle temperature proprio con il riscaldamento della acque oceaniche che potrebbero raggiungere 3 gradi in più rispetto ai valori normali. "Storicamente, ha una ricorrenza periodica di circa 3-5 anni, ma pure qui si vede la mano dell’uomo. Non a caso, tale fenomeno meteo si sta registrando con una frequenza sempre maggiore e con effetti più incisivi e catastrofici", fa sapere meteoGiuliacci.it.

Ma quali potrebbero essere le conseguenze sull'Italia? "Molto dipenderà ovviamente dal comportamento del Vortice Polare, un’area atmosferica al di sopra del Polo Nord che si forma tra novembre e aprile. La sua alternanza di intensità determina periodi miti in pieno inverno, seguiti da ondate di gelo sul Vecchio Continente. Alla luce di ciò, sussistono numerosi ingredienti e figure meteo in gioco e sicuramente non mancheranno le sorprese", spiega Giuliacci. Non ci resta che attendere, ma di fatto è possibile una inversione di tendenza proprio nel corso di questo inverno con un cambio rapido delle temperature.