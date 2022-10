Firenze, auto dei vigili piomba su una processione: feriti 9 fedeli. Cosa è successo

16 ottobre 2022 a

a

a

Un gruppo di fedeli è stato travolto da una macchina dei vigili urbani in piazza Duomo a Firenze. "Sono personalmente toccato e profondamente dispiaciuto per quanto avvenuto ed esprimo la vicinanza mia e di tutto il Corpo della Polizia Municipale alle persone coinvolte, ai feriti e all'agente che é rimasta lievemente contusa", dichiara il comandante alla Polizia Municipale Giacomo Tinella in merito all'incidente avvenuto oggi, domenica 16 ottobre, intorno alle 14.20 in piazza Duomo a Firenze.

Guerra atomica? Strage in Italia: cosa colpirebbero i russi

Un'auto della Polizia Municipale impegnata in un servizio legato a una processione religiosa per motivi da accertare ha urtato una persona in bicicletta innescando una carambola che coinvolto alcuni pedoni. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale di Prato e alcune ambulanze oltre alle pattuglie della Polizia Municipale. Nove le persone ferite compresa l'agente della Polizia Municipale alla guida della vettura, tutti in codice verde tranne una in codice giallo. L'auto della Polizia Municipale è stata sequestrata su ordine del pubblico ministero di turno per accertamenti tecnici finalizzati alla ricostruzione della dinamica del sinistro.