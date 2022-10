Meteo, "notti tropicali": temperature folli, le previsioni sono uno choc

22 ottobre 2022 a

Ottobre 2022 in Italia passerà alla storia come uno dei più caldi di sempre, a causa di temperature mediamente di 6-8 gradi sopra la media del periodo. Un caldo anomalo che è destinato a durare per un’altra decina di giorni, ovvero fino al termine del mese. Addirittura si sta registrando il fenomeno delle cosiddette “notti tropicali”, in particolare a Cagliari e Genova, dove durante la notte le temperature minime sono state superiori ai 20 gradi.

Meteo, Scipione si abbatte sulla terza Ottombrata: temperature senza precedenti

Minime all’alba di 16 gradi a Torino, Milano e Trieste, dove rispetto alla media del periodo il termometro fa registrare un clamoroso +10 gradi. Per quanto riguarda le precipitazioni, gli esperti de ilmeteo.it fanno notare che la quota neve è impressionante: “Circa 3000 metri in pieno autunno, a 2 mesi dal Natale. Riassumendo abbiamo notti tropicali, zero termico a 3500 metri con quota neve sui 3000 metri circa, massime fino a 30°C in ulteriore aumento fino a 34°C ad iniziare da domani: tre indizi fanno una prova, la prova di un clima che è cambiato in modo drammatico”.

Quindi nelle prossime ore è attesa pioggia al Nord e localmente al Centro, mentre domenica sarà caldissima ovunque, fatta eccezione per il Nord. “Un quadro meteo - sottolineano gli esperti de ilmeteo.it - che escludendo le nebbie, potrebbe essere quello tipico di metà giugno: la prossima settimana si stracceranno alcuni record per quanto riguarda la terza decade di ottobre, cioè il periodo 21-31 ottobre”.