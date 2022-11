Meteo, "ciclone estremo": addio caldo, dove nevicherà

01 novembre 2022 a

Il mese di ottobre 2022 verrà ricordato come un prolungamento dell’estate. Dovremmo essere in pieno autunno, e invece soprattutto nel corso dell’ultima settimana sono state toccate temperature completamente fuori stagione. Il caldo però sembra finalmente avere le ore contante: a partire da questa settimana è atteso un ciclone che porterà piogge, venti e soprattutto un netto abbassamento delle temperature.

In tutta Italia l’autunno si è finora visto poco o nulla: i primi segnali di un’inversione di tendenza dovrebbero manifestarsi già a partire dal primo novembre, inizialmente sulle regioni di nord-ovest e dell’arco alpino. Tra il 3 e il 4 novembre il fenomeno si espanderà invece su tutta la penisola, con nubi e venti freschi che interesseranno innanzitutto il nord Italia e poi si sposteranno verso il sud, comportando finalmente un abbassamento molto importante delle temperature, che dovrebbero tornare nella norma della stagione autunnale.

Inoltre non è escluso che con l’arrivo del ciclone e quindi del freddo possano verificarsi anche le prime nevicate: sono attese sia sull’arco alpino che sulle cime più alte dell’Appennino centro-settentrionale. Per quanto riguarda la durata del ciclone, secondo gli esperti potrebbe essere veloce e durare quindi solo qualche giorno: il bel tempo dovrebbe tornare in fretta, ma ciò non toglie che le temperature rimarranno quelle più consone al periodo.