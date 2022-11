Meteo, Giuliacci rivela la data del crollo: "Irrompe il freddo"

02 novembre 2022 a

Non solo freddo. Secondo le ultime previsioni meteo di Mario Giuliacci, sono in arrivo in Italia anche pioggia e neve. Grazie a una perturbazione di origine atlantica, le prime avvisaglie si avvertiranno già nella mattina di giovedì 3 novembre, con deboli piogge che cominceranno a bagnare la Liguria e le zone alpine. Il vero peggioramento arriverà nel pomeriggio, quando pioverà su tutto il Nord-Ovest, con precipitazioni più insistenti e abbondanti. Insomma, si avranno dei veri e propri temporali. Alla fine della giornata il maltempo sarà diffuso a tutto il Nord. Nella giornata di venerdì, invece, la perturbazione raggiungerà anche il Centro-Sud, che sarà caratterizzato da pioggia e, soprattutto, da vento. Il tutto accompagnato da temperature sempre più in diminuzione.

Ma la sorpresa più grande sarà probabilmente la neve, che tornerà a imbiancare diverse zone del Paese. Rispetto alla giornata di giovedì, la neve rimarrà ancora confinata a quote elevate, sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri, ma ecco che venerdì, complice l'abbassamento delle temperature, i fiocchi si spingeranno decisamente più in basso. Secondo le proiezioni dei modelli previsionali del meteorologo, venerdì la neve imbiancherà le zone alpine, specie quelle più settentrionali, fino ai 1300-1400 metri di quota. Sembra invece da escludere, al momento, la possibilità che la neve scenda anche sulle vette appenniniche dove, nonostante il brusco calo termico, le temperature non saranno ancora sufficientemente basse. Di certo però un inverno in anticipo e con temperature in calo potrebbe far "godere" Putin: entra nel vivo la guerra sull'energia.