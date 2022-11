Meteo, Giuliacci: tutto stravolto, neve da incubo

03 novembre 2022 a

Questa nuova fase meteo dal sapore tipicamente autunnale porterà anche la neve sulle nostre montagne. Parola del colonnello Mario Giuliacci. Secondo le sue proiezioni meteo, oltre a una pioggia abbondante e diffusa, è attesa pure la neve, in particolare sulle Alpi. Stando al quadro europeo, da giovedì 3 novembre le condizioni meteo sono in netto peggioramento, a causa dell'ingresso di correnti via via più fredde. Già in queste ore, quindi, c’è un considerevole aumento dell’instabilità su alcune regioni del versante Nord-Ovest.

Le nevicate intesseranno tutte le regioni alpine. Ed è proprio tra giovedì e venerdì 4 novembre che faranno la loro comparsa i fiocchi bianchi, fino ai 1500 metri di quota, localmente pure al di sotto, specie su Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige e Dolomiti. Sopra i 2000 metri di quota è previsto perfino circa mezzo metro di neve fresca, ma con valori di 60-70 cm non escludibili. Al di sotto, sui 1300-1900, si prevedono 10-15 cm, con accumuli variabili, in quanto potrà essere mista a pioggia. Insomma, dopo un ottobre avaro di precipitazioni nevose, finalmente lo scenario cambia e le nostre Alpi si tingeranno di bianco, come è consono per questo periodo dell’anno. Certo, non è un'apocalisse nevosa, ma è solo l'inizio. Tante altre nevicate dovrebbero essere previste nel corso di questa nuova stagione invernale.