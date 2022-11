04 novembre 2022 a

a

a

I bambini di Bari cantano l'Inno di Mameli per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto a Bari in occasione delle celebrazioni per il 4 novembre, giornata dedicata alle Forze Armate. Al termine, il Presidente della Repubblica e il ministro applaudono.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it