Meteo, bomba-Giuliacci: "Pioggia e neve nel weekend", ecco dove

Freddo e maltempo investiranno l'Italia nel weekend: Mario Giuliacci spiega che "l'alta pressione in ritirata lascerà libero il passaggio a delle correnti di aria fredda provenienti dai Balcani". Nei prossimi giorni, insomma, le condizioni meteo arriveranno a essere quasi invernali. Le correnti fredde arriveranno dall'Adriatico ed è per questo che soprattutto nel versante orientale della Penisola si farà sentire il calo delle temperature.

Il freddo, poi, si estenderà con decisione a gran parte del Paese e in particolare al Nord domenica 13 novembre. "Il calo termico sarà sensibile e, complici i venti freddi che soffieranno su gran parte del Paese, in effetti sarà necessario un abbigliamento più pesante - spiega Giuliacci -. Tuttavia le temperature, sebbene in molte zone siano attesi valori al di sotto della norma, rimarranno sostanzialmente autunnali: insomma, niente gelo, casomai un freddo da fine autunno, quasi invernale, ma senza i rigori del vero inverno".

Per quanto riguarda il maltempo, invece, il meteorologo avverte: "Arriveranno nuove piogge e, ecco la sorpresa, anche la neve". Sabato 12 novembre le regioni interessate saranno quelle del Sud e quelle centrali adriatiche. Mentre il giorno successivo il maltempo si sposterà più a Nord. E non mancheranno nevicate sulle Alpi a quote relativamente basse, in Piemonte e Lombardia anche al di sotto dei 1000 metri.