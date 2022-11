Meteo, Giuliacci-choc: "Proiezioni pessime, verso la catastrofe"

20 novembre 2022 a

Il punto-meteo lo fa come sempre Mario Giuliacci, che ragiona sugli scenari atmosferici che riguardano l'Italia. "Ecco, ci risiamo: nuovo periodo con piogge e nevicate. Basterà ad alleviare la siccità?", s'interroga sul suo sito personale.

Giuliacci poi ricorda come "Il 2022 è stato un anno orribile dal punto di vista meteo climatico: dapprima un Inverno troppo secco e mite; poi una Primavera che non ha portato i fronti e le piogge sperate. Successivamente, la terribile Estate, assai simile alla tremenda 2003, secchissima e bollente". E ora, l'autunno, con un ottobre in cui ha piovuto pochissimo.

Contro la siccità, fari puntati su novembre, mese in cui neve e pioggia sono previsti in abbondanza. Senz’altro un’ottima notizia, ma basteranno? Oppure è solo una goccia nel mare", si interroga Giuliacci. E la risposta non è delle migliori: "La risposta è: né uno né l’altro. Non bastano, sicuramente: una decina di giorni di piogge e variabilità meteo climatica non ripara i danni di mesi di alte pressioni e carenza di fronti perturbati", spiega.

Ma non è tutto. Giuliacci ricorda come "purtroppo le proiezioni sull'inverno sono pessime". E, se si verificassero, "sarebbe una catastrofe". Il nodo sono sempre le piogge. E una siccità che sta diventando cronica con terribili conseguenze per l'Italia così come per il mondo intero.