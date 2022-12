Meteo, "Italia investita dal freddo": quando scatta il gelo infernale

02 dicembre 2022 a

a

a

Fate molta attenzione al meteo per le Feste. Non sarà un dicembre semplice. Secondo gli esperti delle previsioni, il mese che si è appena aperto porterà una radicale abbassamento delle temperature con una sostanziale presenza di piogge da nord a sud. Ma attenzione, come sottolinea Antonio Sanò de ilMeteo.it di fatto potrebbe esserci un'alternanza di due giorni di maltempo e poi una pausa di normalità per poi ripresentarsi nuovamente l'irruenza delle precipitazioni. "Fino a Natale dovremmo aspettarci un tempo altalenante sull’Italia, con un susseguirsi di perturbazioni per cui si avranno due giorni di pioggia e due di pausa", spiega il meteorologo all’Adnkronos.

Non si fermano davanti a nulla: sciacalli rossi nella melma

"La perturbazione atlantica in arrivo ci terrà compagnia almeno fino a lunedì e colpirà tutta l’Italia - sottolinea Sanò - È preceduta da intense correnti di scirocco: i venti caldi provenienti dal Sud (soffieranno sui mari che diventano agitati) creeranno forti contrasti con l’aria fredda che giunge da Nord Europa. Una confluenza che farà sì che domani pioverà su tutta l’Italia: sarà la giornata peggiore. In particolare, sulle coste tirreniche del Lazio e della Toscana e nella notte tra sabato e domenica anche in Campania - non esclusa l’isola di Ischia - sono attesi temporali. Così come in Sicilia, Puglia e Calabria. Nelle regioni settentrionali (in cui sono previste piogge diffuse), a causa di aria fredda in quota, la neve scenderà sulle Alpi a quote basse: 500 metri in Valle d’Aosta, 600 metri in Liguria, 700 metri nel resto del Settentrione. Quindi domani mattina sarà un risveglio bianco nelle zone alpine. Fiocchi anche sull’Appennino ma in quote più alte, 1.600 metri".

"Alluvione lampo". Attenzione: allerta-meteo, dove esplode il maltempo

E ancora: "Domenica l’Italia sarà divisa in due: le piogge si concentreranno al Centro Nord e la quota neve si alzerà un pò (1.200 metri), mentre ampie schiarite arriveranno su tutte le regioni meridionali tranne che in Campania. Una situazione non destinata a cambiare radicalmente nei giorni successivi con piogge ancora al Nord nella giornata di lunedì. Poi una nuova forte perturbazione arriverà l’8 di dicembre investendo le regioni del Nord e del Centro. Le Alpi faranno un nuovo carico di neve, già a 1.000 metri".