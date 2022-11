Meteo, la sentenza di Giuliacci: "Tra poche ore il gelo", Italia sotto zero

28 novembre 2022 a

Siamo ormai alle porte di dicembre, per cui è lecito domandarsi che tipo di tempo porterà il mese natilizio, il primo della stagione invernale. Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliiacci, all'inizio di dicembre l'Italia sarà colpita da un un nucleo gelido scandinavo che potrebbe far irruzione già prima del ponte dell'Immacolata, ovvero quello dell'8 dicembre. Il prossimo mese, quindi, inizierà all’insegna di un clima dal sapore decisamente invernale, con temperature ben sotto la media stagionale, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

La perturbazione nord-atlantica punterà il Mediterraneo ad inizio settimana, favorendo lo sviluppo di un vortice nella giornata di martedì in evoluzione dalla Sardegna verso la Sicilia e le regioni del Sud. Per questo motivo sarà il Sud ad essere coinvolto da un maltempo diffuso, piuttosto turbolento, sebbene non troppo freddo a causa della mitigazione del mar Mediterraneo. Al contrario, sarà il Centro-Nord ad essere investito dalle ondate di gelo. Qui l'abbassamento dei valori termici potrà portare la neve anche a quote decisamente basse. Stando a questo quadro climatico, è molto probabile, dunque, che entro il ponte dell'Immacolata si verifichino episodi di neve fino a quote molto basse. Pur se la zona preferita rimane sempre il Nord-Ovest. Con queste premesse, insomma, l'inverno si prevede nella norma.