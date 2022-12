Meteo, Mario Giuliacci: gelo e neve in città, ecco dove e quando

05 dicembre 2022 a

Nuova ondata di gelo e anche neve a bassa quota per il ponte dell'Immacolata. Dopo l’intensa perturbazione atlantica che ha colpito duramente l’Italia nel weekend appena trascorso, da giovedì 8 dicembre potrebbero arrivare i primi fiocchi di neve in città come Milano e Torino. "Sul Nord Italia sono in arrivo correnti gelide provenienti da nord. Questo significa che nei prossimi giorni in città le temperature massime rimarranno costantemente al di sotto di 10 gradi, posizionate in generale intorno ai 7-8 gradi, mentre le temperature notturne scenderanno ulteriormente, avvicinandosi così agli 0 gradi, specie in alcune giornate. Giornate in cui si aprirà la porta per possibili nevicate su strade e tetti di Milano", scrive Mario Giuliacci sul suo sito.

Nella notte fra giovedì e venerdì, prosegue il meteorologo, "potrebbe arrivare la sorpresa: le temperature infatti si avvicineranno pericolosamente agli zero gradi ed è quindi probabile che tra la pioggia facciano la loro comparsa anche dei fiocchi di neve, che però non dovrebbero attaccare al suolo". La vera e propria "imbiancata" potrebbe arrivare "all'inizio della settimana centrale di dicembre, lunedì 12, quando un'altra perturbazione pare destinata a portare neve fino a quote di pianura al Nord con possibile coinvolgimento del capoluogo meneghino".

Nella seconda parte del mese secondo il Centro Europeo sul lungo periodo (ECMWF), conclude Giuliacci, ci saranno "precipitazioni superiori alla norma, in particolare sulle regioni del Centro Nord. Il tutto grazie a frequenti impulsi instabili". Se la previsione venisse confermata "avremmo due conseguenze importanti. La prima è che non farà tanto freddo, con un'anomalia positiva delle temperature di circa +1/3°C rispetto alle medie climatiche di riferimento su buona parte dell'Italia (in particolare al Meridione). La seconda è che ci saranno flussi umidi imponenti, in grado di scaricare tante precipitazioni sulle regioni in esame. Non pare quindi un periodo caratterizzato da gelo e freddo, piuttosto una fase più mite, ma ricca di piogge, in particolar modo al Settentrione".