Meteo, Nina e Vortice polare: Mario Giuliacci riscrive l'inverno

Il meteo ha spaccato l'Italia a metà nei primi giorni di dicembre: mentre al Nord hanno dominato il freddo e in alcune zone addirittura la neve, al Centro e al Sud invece il clima è stato fin troppo mite. Come sarà la seconda metà del mese? Lo spiega il sito del meteorologo Mario Giuliacci. Che fa riferimento anche alla cosiddetta Nina. Si tratta di un fenomeno che prevede il raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale ed orientale. Cosa che di solito influenza il clima.

Secondo i modelli climatici, la Nina potrebbe farci compagnia nei prossimi mesi. Anche se non con la stessa intensità di adesso. Il sito di Giuliacci, poi, invita a fare attenzione all’energia del Vortice Polare. Si tratta di un’altra peculiarità dell’inverno. Si parla, insomma, di una sorta di “trottola” che gira attorno al Polo e che, di tanto in tanto, si sfalda in mille pezzi.

"Questa è una spiegazione assai poco scientifica, ma è utile per far capire ai lettori che più il Vortice è compatto e maggiori sono le probabilità di alte pressioni sull’Italia - si legge sul sito di Giuliacci -. Più è sfaldato e maggiormente è facile che veniamo interessati da gelo e neve".