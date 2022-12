Meteo-Giuliacci, colpo di scena: dopo il freddo una grossa sorpresa

15 dicembre 2022 a

Il meteo dei prossimi giorni subirà diversi ribaltoni. Ad annunciarlo è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega cosa ci aspetta a pochi giorni da Natale. In un video molto chiaro il colonnello ha parlato dei prossimi giorni e di fatto ha parlato di un anticiclone nordafricano che arriverà in Italia nei prossimi giorni facendo lievitare le temperature minime. La tregua durerà pochissimi giorni per poi dare nuovamente spazio al gelo e al freddo intorno al 17-18 dicembre.

Ma attenzione non finisce qui. Sempre secondo quanto riporta Giuliacci, l'anticiclone tornerà all'inizio della prossima settimana stravolgendo ancora una volta le temperature con un innalzamento inaspettato della colonnina di mercurio. Voi direte, Natale al caldo? No.

Sempre Giuliacci avvisa che subito dopo il ritorno dell'anticiclone africano tornerà il gelo e il freddo che farà nuovamente crollare le temperature. Insomma da qui alle Feste vivremo una altalena di temperature e di condizioni meteo che di fatto porteranno a un radicale cambiamento del meteo. Per avere una fase più stabile bisognerà probabilmente attendere proprio le Feste che potrebbero essere accompagnate da freddo e piogge. Ma per queste previsioni bisognerà attendere ancora qualche giorno perché non ci sono al momento certezze. L'unica certezza resta lo sbalzo delle temperature.