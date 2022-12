Roma, blitz in un locale: "Ragazzo rapito da sette persone", il dettaglio del cellulare

23 dicembre 2022 a

a

a

Un ragazzo è stato rapito in un famoso locale di Ponte Milvio a Roma: sei o sette persone, secondo quanto riporta il sito di Repubblica hanno fatto irruzione intorno alle due di notte e lo hanno portato via. Le ricerche sono in corso, il telefonino del giovane, che appartiene a una nota famiglia della zona di San Basilio, risulta spento. L'ultima posizione sarebbe quella prima del blitz.

Al momento del rapimento, nonostante quella di Ponte Milvio sia una zona di movida, non c'erano agenti in strada.