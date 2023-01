Meteo, Giuliacci non ha dubbi: "Forte maltempo sull'Italia", ecco quando

05 gennaio 2023 a

Ci siamo, sta per arrivare la prima vera perturbazione dell'anno. A rivelarlo è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega cosa ci aspetta tra poche ore. " La situazione cambierà in modo deciso nella giornata di domenica, quando l'intensa perturbazione investirà l'Italia. Ecco allora che domenica piogge diffuse bagneranno gran parte del Centro-Nord, risparmiando parzialmente solo le coste centrali adriatiche, e più giù l'ombrello tornerà utile anche in Campania e Sardegna, mentre intensi venti di Libeccio spazzeranno gran parte del Centro-Sud. Poi lunedì, prima di abbandonare la Penisola, la perturbazione porterà ancora piogge diffuse in gran parte d'Italia, trascurando solo il Nordovest. Gli ultimi strascichi di maltempo insisteranno martedì al Sud e sulle regioni centrali adriatiche. E la neve? Ci sarà spazio anche per i fiocchi!", spiega l'esperto.

Poi si sofferma sull'ipotesi dell'arrivo della neve, anche a bassa quota: "La perturbazione trascinerà sull’Italia una massa d'aria relativamente più fredda e le temperature caleranno in modo diffuso, avvicinandosi così ai valori tipici del periodo. Con un po' di freddo torneranno così ad aprirsi anche le porte alle nevicate, sebbene non a quote molto basse. Quindi dove e quando nevicherà? In base alle proiezioni odierne, già domenica la neve tornerà a imbiancare diffusamente l'Arco Alpino oltre i 600-1000 metri.

Lunedì sono attese altre nevicate sulle Alpi Orientali, oltre gli 800-1000 metri, ma la neve si spingerà a imbiancare anche l'Appennino Centrale e Settentrionale, sebene solo oltre 1000-1200 metri. Martedì, infine, altra imbiancata sul versante adratico dell'Appennino Centrale oltre 700-800 metri, con i fiocchi che raggiungeranno però anche l'Appennino Meridionale, dove scenderanno al di sopra dei 1000 metri". Insomma l'inverno è arrivato e farà sentire tutta la sua voce tra qualche giorno.